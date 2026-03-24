Polizei Hamburg

POL-HH: 260324-2. Zeugenaufruf nach Schussabgabe auf einen Supermarkt in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.03.2026, 22:17 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Möllner Landstraße

Gestern Abend wurden durch mutmaßlich zwei Unbekannte mehrere Schüsse auf die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäfts im Hamburger Stadtteil Billstedt abgegeben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gaben zwei Unbekannte gestern Abend im Stadtteil Billstedt mehrere Schüsse auf den Eingangsbereich des bereits geschlossenen Supermarktes ab und flüchteten anschließend über den Billstedter Markplatz in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter des Geschäfts stellte heute Morgen bei der Öffnung des Supermarktes eine beschädigte Fensterscheibe an der Eingangstür fest und verständigte die Polizei. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 42 dokumentierte daraufhin mehrere mutmaßliche Einschusslöcher und stellte mehrere Patronenhülsen im Umfeld des Tatortes sicher.

Beamtinnen und Beamte des örtlich zuständigen Landeskriminalamts (LKA 164) übernahmen vor Ort die Ermittlungen. Die beiden Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

- männlich

- jugendliches Erscheinungsbild

- dunkel gekleidet

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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