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POL-COE: Dülmen/ Zivilstreife entdeckt mögliches Diebesgut

POL-COE: Dülmen/ Zivilstreife entdeckt mögliches Diebesgut
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Coesfeld (ots)

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Münster hat bereits am Samstag (21.03.26) ein Auto mit möglichem Diebesgut auf dem Pendlerparkplatz der Anschlussstelle Dülmen gestoppt. Gegen 15.30 Uhr hielten die Beamten das Auto mit polnischem Kennzeichen an. Im Fahrzeug befanden sich zwei polizeibekannte Georgier, die bereits wegen Diebstählen bekannt sind.

Zudem entdeckten die Polizisten zahlreiche Kleidungsstücke mit Verkaufsetiketten sowie Kosmetika, für die beide Georgier keine Quittungen oder Eigentumsnachweise vorzeigen konnten. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und untersagten die Weiterfahrt, da für das Auto keine Zulassung vorlag. Die Beiden Männer konnten nach den polizeilichen Maßnahmen gehen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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