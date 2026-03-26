Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Ascheberg, Olfen/ Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

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Coesfeld (ots)

Nach den Kontrollen in Nottuln am Dienstag (24.03.26) führte die Polizei am Mittwoch (25.03.26) im gesamten Südkreis weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. In Lüdinghausen, Senden, Ascheberg, Nordkirchen und Olfen samt Ortsteilen kontrollierten die Einsatzkräfte 410 Kraftfahrzeuge und 50 Fahrräder.

Den größten Anteil stellten Geschwindigkeitsverstöße dar: 171 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Einsatzkräfte fertigten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben Verwarngelder. Eine Autofahrerin fuhr mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Die Beamten brachten sie zur Wache, wo ein Arzt ihr eine Blutprobe entnahm. Anschließend untersagten Polizisten ihr die Weiterfahrt.

Zehn Fahrer nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Die Einsatzkräfte leiteten auch hier Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zudem ahndeten die Beamten 17 Verstöße gegen die Anschnallpflicht; in einem Fall sicherte ein Fahrer ein Kind nicht ordnungsgemäß.

Für 13 Fahrer gab es Verwarngelder, weil sie den Vorrang oder die Vorfahrt nicht gewährten.

Auch Radfahrende verstießen gegen Verkehrsregeln: Die Einsatzkräfte verhängten 15 Verwarngelder, unter anderem wegen Fahrens entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Darüber hinaus leiteten die Beamten Strafverfahren ein, unter anderem in jeweils zwei Fällen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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