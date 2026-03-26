Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siemensstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (26.03.26) in eine Lagerhalle an der Siemensstraße eingebrochen. Zwischen 18.45 Uhr am Mittwoch (25.03.26) und 6.20 Uhr am Donnerstag (26.03.26) drangen sie gewaltsam ein. Unter anderem entwendete die Täter Werkzeuge und einen weißen Citroen Jumper. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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