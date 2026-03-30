Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L577/ Auto überschlägt sich

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Coesfeld (ots)

Ein Auto hat sich am Samstag (28.03.26) an der L577 überschlagen. Gegen 12.20 Uhr befuhr die 34-jährige Fahrerin aus Rosendahl die Landstraße in Richtung Billerbeck. Nach einer Rechtskurve kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf einen Grünstreifen, worauf sich das Auto überschlug. Bei dem Unfall erlitt die Frau Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

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