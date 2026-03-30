Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Appelhofstraße/ Bargeld gestohlen

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann verschaffte am Freitag (27.03.26) Zutritt in die Wohnung einer 76-jährigen Aschebergerin an der Appelhofstraße. Gegen 13.25 Uhr gab der Täter vor, die Heizung ablesen zu wollen. Beim Öffnen der Wohnungstür drückte der Unbekannte die Seniorin zur Seite und begab sich in ihr Schlafzimmer. Von innen hielt er diese Tür zu. Kurz darauf flüchtete der Täter mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- 30-35 Jahre alt - akzentfreies Deutsch - europäisches Erscheinungsbild - schwarze Basecap - schwarz-matte "Tuchjacke" - dunkel gekleidet - kein Bart - keine Brille

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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