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POL-MA: Heideberg: Auslobung einer Belohnung durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an den sogenannten Stolpersteinen

POL-MA: Heideberg: Auslobung einer Belohnung durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an den sogenannten Stolpersteinen
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Heidelberg (ots)

Hiermit wird auf die Mitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Auslobung einer Belohnung im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen in der Heidelberger Weststadt an den sogenannten Stolpersteinen verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Heidelberg Pressestelle:
Herr Erster Staatsanwalt Waldschmidt
Telefon: 06221/59-2015
E-Mail: pressestelle@staheidelberg.justiz.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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