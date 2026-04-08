POL-MA: Heideberg: Auslobung einer Belohnung durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an den sogenannten Stolpersteinen
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Heidelberg (ots)
Hiermit wird auf die Mitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Auslobung einer Belohnung im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen in der Heidelberger Weststadt an den sogenannten Stolpersteinen verwiesen.
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