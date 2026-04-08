POL-MA: Heideberg: Auslobung einer Belohnung durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an den sogenannten Stolpersteinen

Heidelberg (ots) - Am Dienstag fuhr um kurz nach 19:30 Uhr ein 15-Jähriger mit seinem motorisierten Roller aus einem verkehrsberuhigten Bereich in die Adlerstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Mountainbike-Fahrers. Im Kreuzungsbereich zur Maaßstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Der 55-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich dadurch leicht. Er begab sich ...

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