Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Autos sowie einen Motorroller und verursachte hierdurch einen Sachschaden von knapp 25.000 Euro. Die Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz eines Vereinsgeländes in der "Alte Speyerer Straße" geparkt. Die Autos wurden mi einem bisher unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der ebenfalls dort abgestellte Motorroller wurde umgestürzt. Die Hintergründe für die Tat sind bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu melden.

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