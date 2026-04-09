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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Über 60.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend verursachte eine 32-jährige BMW-Fahrerin in der Rudolf-Epp-Straße einen Unfall und Sachschaden von etwa 63.000 Euro.

Die Frau war gegen 19:30 Uhr auf der Rudolf-Epp-Straße unterwegs und beabsichtigte im Weiteren, am Fahrbahnrand einzuparken. Als sie ihre Parkposition nochmals korrigieren wollte und der Annahme war, den Rückwärtsgang eingelegt zu haben, fuhr das Auto plötzlich vorwärts und prallte dabei gegen einen auf einem Stellplatz geparkten VW. Anschließend fuhr sie ungebremst gegen eine Mauer sowie eine Garage, an denen ebenfalls Sachschaden entstand. Die Frau zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen am Unterarm zu. Ihr 1-jähriges Kind, welches sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Eberbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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