Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 58-Jähriger entwendet größere Anzahl von Einkaufswagen

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend wurde im Stadtteil Vogelstang ein 58-Jähriger in flagranti beim Diebstahl von mehreren Einkaufswagen erwischt.

Der 58-Jährige wurde gegen 21:30 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Spreewaldallee zahlreiche Einkaufswagen des dortigen Marktes in sein Fahrzeug lud. Weitere Wagen hatte er bereits zum Abtransport bereitgestellt. Der Zeuge informierte sofort die Polizei, wodurch der Tatverdächtige von einer Polizeistreife festgenommen werden konnte.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann in der vergangenen Zeit bereits über 300 Einkaufswagen des Marktes entwendet und bei einem Schrotthändler zum aktuellen Metallpreis verkauft hatte. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf über 70.000 Euro beziffert.

Eine Durchsuchung seines Fahrzeugs und seiner Wohnung in Ludwigshafen erbrachte keine weiteren Beweismittel.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Vogelstang dauern an.

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