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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Phosphorhandgranate löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Braubach (ots)

Am Nachmittag des 07.04.26 wurde der Integrierten Leitstelle Montabaur sowie der Polizei Lahnstein ein unbekannter metallischer Behälter gemeldet, welcher in einem Waldstück bei Braubach brannte. Der dosenähnliche Gegenstand konnte zunächst durch die Feuerwehr nicht einfach abgelöscht werden. Er fing stets wieder an zu flammen und brachte Rauch hervor. Aufgrund der unklaren Lage bestand der Verdacht, dass es sich um ein altes Kampfmittel handelte. Nach Hinzuziehung des Kampfmittelräumdienstes konnte bestätigt werden, dass es sich um eine amerikanische Phosphorhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte, welche als Nebenwaffen eingesetzt wurden. Die Granate konnte ohne Beeinflussung der Umwelt erfolgreich abtransportiert werden. Vermutlich löste die Granate aufgrund ihrer Verwitterung und dem damit verbundenen Sauerstoffkontakt eigenständig aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Zegrir, PHK
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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