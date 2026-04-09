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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall auf der Uferstraße - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Um kurz nach 15:10 Uhr wurde am Donnerstag der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Uferstraße unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerten zwei Personen zu Fuß sowie eine Person auf einem Lastenfahrrad den dortigen Zebrastreifen, als sie von einem Auto erfasst wurden. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen sowie ein Hund verletzt. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Derzeit ist die Uferstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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