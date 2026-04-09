POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand - Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aufgrund eines Dachstuhlbrands in der Wuppertaler Straße im Einsatz. Nähere Informationen liegen bislang noch nicht vor.
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