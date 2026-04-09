POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand - Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots) - Um kurz nach 15:10 Uhr wurde am Donnerstag der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Uferstraße unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerten zwei Personen zu Fuß sowie eine Person auf einem Lastenfahrrad den dortigen Zebrastreifen, als sie von einem Auto erfasst wurden. Bei dem Unfall wurden mehrere ...

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