POL-MA: Leimen
Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach 15-Jähriger - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung PM 2
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Suche nach einem 15-jährigen vermissten Mädchen aus Leimen ist beendet.
Das Mädchen konnte am 09.04.2026 wohlbehalten aufgefunden und in die Obhut eines Erziehungsberechtigten überstellt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell