Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Baumaschinen und Werkzeug aus Transporter - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr bis Freitagmorgen gegen 06:50 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Baumaschinen sowie Werkzeug aus einem im Zwickauer Weg im Mannheimer Stadtteil Vogelstang abgestellten Transporter.

Der 31-jährige Fahrer hatte den Transporter ordnungsgemäß verschlossen im Zwickauer Weg zurückgelassen. Als er am heutigen Morgen zu dem Transporter zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus dem Fahrzeuginnenraum Werkzeug sowie Baumaschinen entwendet worden waren. Auf welche Weise das Fahrzeug geöffnet wurde sowie die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Vogelstang des Polizeireviers Mannheim-Käfertal.

Personen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Zwickauer Wegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Präventionstipps der Polizei - so schützen Sie sich vor Diebstahl aus Fahrzeugen:

- Wertgegenstände nicht im Fahrzeug lagern: Insbesondere über Nacht sollten Baumaschinen und teures Werkzeug nicht im Transporter verbleiben, sondern an einem gesicherten Ort eingelagert werden. - Keine Wertsachen sichtbar lassen: Werkzeug, Baumaschinen, Taschen oder Elektronikgeräte sollten niemals offen im Fahrzeug zurückgelassen werden - auch nicht kurzzeitig. - Kofferraum oder Laderaum nutzen: Gegenstände im Laderaum von Transportern sind für potenzielle Täter von außen nicht einsehbar. Nutzen Sie zusätzlich abschließbare Einbauten oder Werkzeugboxen. - Fahrzeug immer vollständig verschließen: Überprüfen Sie nach dem Abschließen, ob alle Türen, Fenster und Schiebetüren tatsächlich gesichert sind. - Zusätzliche Sicherung: Ergänzende mechanische Sicherungen wie Lenkradkrallen oder Laderaumsicherungen erhöhen den Aufwand für Täter erheblich. - Parkplatz bewusst wählen: Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst an belebten, gut beleuchteten Orten ab.

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