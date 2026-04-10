PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Baumaschinen und Werkzeug aus Transporter - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr bis Freitagmorgen gegen 06:50 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Baumaschinen sowie Werkzeug aus einem im Zwickauer Weg im Mannheimer Stadtteil Vogelstang abgestellten Transporter.

Der 31-jährige Fahrer hatte den Transporter ordnungsgemäß verschlossen im Zwickauer Weg zurückgelassen. Als er am heutigen Morgen zu dem Transporter zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus dem Fahrzeuginnenraum Werkzeug sowie Baumaschinen entwendet worden waren. Auf welche Weise das Fahrzeug geöffnet wurde sowie die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Vogelstang des Polizeireviers Mannheim-Käfertal.

Personen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Zwickauer Wegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Präventionstipps der Polizei - so schützen Sie sich vor Diebstahl aus Fahrzeugen:

   - Wertgegenstände nicht im Fahrzeug lagern: Insbesondere über 
     Nacht sollten Baumaschinen und teures Werkzeug nicht im 
     Transporter verbleiben, sondern an einem gesicherten Ort 
     eingelagert werden.
   - Keine Wertsachen sichtbar lassen: Werkzeug, Baumaschinen, 
     Taschen oder Elektronikgeräte sollten niemals offen im Fahrzeug 
     zurückgelassen werden - auch nicht kurzzeitig.
   - Kofferraum oder Laderaum nutzen: Gegenstände im Laderaum von 
     Transportern sind für potenzielle Täter von außen nicht 
     einsehbar. Nutzen Sie zusätzlich abschließbare Einbauten oder 
     Werkzeugboxen.
   - Fahrzeug immer vollständig verschließen: Überprüfen Sie nach dem
     Abschließen, ob alle Türen, Fenster und Schiebetüren tatsächlich
     gesichert sind.
   - Zusätzliche Sicherung: Ergänzende mechanische Sicherungen wie 
     Lenkradkrallen oder Laderaumsicherungen erhöhen den Aufwand für 
     Täter erheblich.
   - Parkplatz bewusst wählen: Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst an 
     belebten, gut beleuchteten Orten ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren