Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Straßenlaterne angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:50 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer eine Straßenlaterne in der Wasserturmstraße. Durch den Zusammenstoß geriet die Laterne in starke Schräglage. Ein Spaziergänger wurde auf die beschädigte Laterne aufmerksam und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten frische Lackspuren an der Laterne feststellen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06221 / 3418-0 zu melden.

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