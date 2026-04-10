Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Abbiegefehler führt zur Kollision mit Straßenbahn

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 39-Jähriger war am Donnerstag innerorts auf der Landstraße/B 3 unterwegs. Um kurz nach 13:30 Uhr missachtete er an der Einmündung zur Römerstraße die vorgegebene Fahrtrichtung und bog verkehrswidrig nach links in diese ab. Dabei übersah der Mann die von hinten herannahende Straßenbahn, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt, aber es entstand mit insgesamt 8.500 Euro ein erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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