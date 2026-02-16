Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Spuren im Schnee - Polizei stellt Verdächtigen zügig + Durch Fenster eingestiegen + Vollendeter und versuchter Einbruch + Eingangstür aufgebrochen + Baggerschaufeln gestohlen + ...

Giessen (ots)

Altenstadt: Spuren im Schnee - Polizei stellt Verdächtigen zügig

Über Notruf erhielt die Polizei in der Nacht zu Montag (16.02.2026) gegen 01:00 Uhr Mitteilung über einen Aufbruchsversuch an einem Automaten für Tabakwaren in der Altenstädter Bornfloßstraße. Beim Eintreffen der ersten Streife war der Täter nicht mehr vor Ort, der Automat jedoch beschädigt. Außerdem bemerkten die Beamten Blutspuren sowie Schuhspuren im frischen Schnee, die vom Automaten wegführten. Die Polizisten folgten den Spuren bis in die Philipp-Reis-Straße und konnten dort einen 41-jährigen Mann mit einer blutenden Wunde antreffen. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand. Die Ordnungshüter fanden bei ihm Beweismittel und stellten diese sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige noch in der Nacht wieder von der Polizeistation Büdingen entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Florstadt: Durch Fenster eingestiegen

In der Zeit zwischen Freitag (13.02.2026), 17:00 Uhr und Samstag (14.02.2026), 09:00 Uhr stiegen Einbrecher in Leidhecken durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Unterdorfstraße ein. Sie durchwühlten diverse Räume. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, ist bislang noch unbekannt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Karben: Vollendeter und versuchter Einbruch

Kurz vor 20:00 Uhr kletterten zwei Einbrecher am Samstagabend (14.02.2026) über einen Gartenzaun auf ein Grundstück im Kiefernweg in Klein-Karben. An dem dortigen Mehrfamilienhaus brachen sie ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Die Täter durchsuchten innerhalb von wenigen Minuten mehrere Räume und erbeuteten dabei Schmuck sowie Turnschuhe. Zu einem weiteren Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus kam es im Tannenweg. Im Zeitraum zwischen Samstag, 09:00 Uhr und Sonntag (15.02.2026), 08:30 Uhr scheiterten die Unbekannten jedoch an einer Terrassentür und blieben ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, denen zwei verdächtige Personen aufgefallen sind, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Karben: Einbruch in unbewohntes Haus

Gegen 18:40 Uhr drangen Einbrecher am Freitag (13.02.2026) in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus "Am Straßberg" in Okarben ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Zur möglichen Beute können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Nidda: Eingangstür aufgebrochen

Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagnachmittag (15.02.2026) gegen 14:50 Uhr eine offenstehende Tür bei einem Sportgeschäft in der Schillerstraße in Nidda. Eine Streife stellte vor Ort fest, dass die Tür gewaltsam geöffnet wurde. Ob die Täter das Geschäft auch betreten und etwas gestohlen haben, wird derzeit noch ermittelt. Der genaue Tatzeitraum steht bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Nidda: Baggerschaufeln gestohlen

Zwei Diebe stahlen am Sonntagabend (15.02.2026) kurz nach 22:00 Uhr zwei Baggerschaufeln von einem Firmengelände in der Berstädter Straße. Hierzu war einer der beiden Täter über einen Zaun geklettert. Ein Zeuge bemerkte die beiden Unbekannten und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die zwei Diebe samt ihrer Beute mit einem dunklen SUV in Richtung B 455. Die Polizei fragt daher: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder deren Fluchtfahrzeug geben? Wer kann Angaben zum Verbleib der beiden Baggerschaufeln machen? Die Büdinger Polizeistation erbittet Hinweise (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

