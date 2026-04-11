Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrt im Naturschutzgebiet endet in einem Bach

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mitsubishi-Fahrer verbotenerweise das Naturschutzgebiet Hochholz-Kapellenbruch, Höhe der Tongrube Malsch. Beim Wenden verwechselte der Fahrer mutmaßlich das Gas- mit dem Bremspedal und rutschte die Böschung hinunter und kam in einem Bach zum Stehen. Der unverletzte Fahrer konnte durch eine eintreffende Streife des Polizeireviers Wiesloch aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Freiwillige Feuerwehr Malsch kam mit zwei Fahrzeugen vor Ort und musste zunächst den Weg zur Einsatzstelle mit Hilfe einer Kettensäge von Ästen befreien. Schließlich konnte das Fahrzeug mittels eines Traktors erfolgreich geborgen werden. Der Pkw war noch fahrbereit. Fremdschaden entstand nicht. Gegen den 65-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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