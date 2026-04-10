Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebe stehlen hochwertige Uhren und Bargeld - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in Edingen-Neckarhausen, Ortsteil Edingen, ein Trickdiebstahl zum Nachteil eines 86-jährigen Anwohners. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprachen zwei bislang unbekannte männliche Personen den Senior vor seinem Wohngebäude an und gewannen unter einem Vorwand sein Vertrauen. In der Folge ließ der 86-Jährige die beiden Männer in sein Einfamilienhaus. Während sich die Unbekannten im Inneren des Anwesens aufhielten, durchsuchten sie das Gebäude gezielt nach Wertgegenständen. Sie entwendeten zwei hochwertige Armbanduhren sowie Bargeld in Höhe von rund 700 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf knapp 33.000 Euro. Im Anschluss verließen die beiden Täter das Anwesen in unbekannte Richtung.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- etwa 40 Jahre alt, - ungefähr 175 cm groß, - kräftige Statur, - dunkle, kurze Haare, - dunkler Bart, - sonnengebräunte Hautfarbe, - bekleidet mit einem weißen Pullover, einer ärmellosen schwarzen Jacke sowie einer blauen Jeanshose,

Person 2:

- etwa 30 Jahre alt, - dunkle Haare, - sonnengebräunte Hautfarbe, - bekleidet mit einem weißen T-Shirt sowie einer schwarzen Jogginghose.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen. Diese werden nun durch die Ermittlerinnen und Ermittler für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg fortgeführt.

Personen, die am Donnerstagnachmittag in Edingen-Neckarhausen, Ortsteil Edingen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen mitteilen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 entgegen.

Präventionstipps - so schützen Sie sich vor Trickdiebstahl: Trickdiebe sind oft gut organisiert und nutzen gezielt das Vertrauen älterer Menschen aus.

- Öffnen Sie Fremden nicht die Tür, ohne zuvor deren Identität zweifelsfrei geklärt zu haben. Seriöse Behörden und Dienstleister kündigen Besuche in der Regel vorher an. - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihr Zuhause, auch dann nicht, wenn diese einen glaubwürdigen Grund vortäuschen. - Bewahren Sie Bargeld und Wertsachen sicher auf - möglichst in einem Tresor oder einer Bank, nicht in der Wohnung oder im Haus. - Rufen Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 an - auch wenn Sie nur ein ungutes Gefühl haben. - Sprechen Sie mit Angehörigen und Nachbarn über solche Maschen, damit auch andere sensibilisiert werden. - Wer Opfer einer solchen Tat geworden ist, sollte sich nicht schämen - Trickdiebe sind professionelle Täter, die auf die Gutgläubigkeit ihrer Opfer spezialisiert sind.

Weitere Informationen und Beratungsangebote zum Schutz vor Trickbetrug erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle oder unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell