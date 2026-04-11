POL-MA: Waldwimmersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstages lieferte sich ein 22-jähriger BMW-Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei im Stadtgebiet Mannheim. Gegen 01:20 Uhr fiel einer zivilen Streife der Ermittlungsgruppe Poser ein weißer BMW beim Abbiegen vom Kaiserring in die Reichskanzler-Müller-Straße aufgrund durchdrehender Reifen auf. Im weiteren Verlauf beschleunigte der BMW innerorts auf weit über ...

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