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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waldwimmersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Dachstuhlbrand in der Hauptstraße in Waldwimmersbach im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Informationen zu möglichen Verletzten oder der Brandursache liegen derzeit nicht vor. Die Hauptstraße ist in beiden Richtungen gesperrt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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