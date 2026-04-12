Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Zeugen nach Schlägerei in der Altstadt gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr kam es in der Haspelgasse in Heidelberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach einem zunächst verbal geführten Streit in einer Bar am Marktplatz, attackierte eine dreiköpfige Männergruppe ihre zwei männliche Kontrahenten und deren Begleiterinnen. Die Geschädigten im Alter von 21-23 Jahren wurden durch Schläge ins Gesicht und Stöße gegegn den Körper leicht verletzt. Auch vor den Frauen machten die Täter keinen Halt und stießen diese zu Boden. Nach der Tat flüchteten die Täter in einem silbernen Mercedes mit Karlsruher Stadtkennung (KA-) vom Tatort. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, die Hinweise zu dem silbernen Mercedes oder den Insassen geben könne, sich unter 06221 18570 zu melden.

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