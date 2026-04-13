Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Fahrstreifensperrung nach Verkehrsunfall, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Gegen 12 Uhr kam es am Montag auf Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Sinsheim auf Höhe von Dielheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Aufgrund von Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn sind derzeit der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt, weshalb der Verkehr über den linken Fahrstreifen geleitet wird. Im betroffenen Bereich ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

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