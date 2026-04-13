Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aus Transporter Werkzeug entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Vogelstang wurde zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen in einen Firmentransporter eingebrochen und Werkzeug entwendet.

Unbekannte öffneten zwischen Donnerstag, 13:30 Uhr, und Freitag, 06:50 Uhr, auf unbekannte Art und Weise den Transporter, der im Zwickauer Weg geparkt war, und entwendeten daraus Baumaschinen und Werkzeuge. Der Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, zu melden.

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