POL-MA: Mannheim: Aus Transporter Werkzeug entwendet - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Im Stadtteil Vogelstang wurde zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen in einen Firmentransporter eingebrochen und Werkzeug entwendet.
Unbekannte öffneten zwischen Donnerstag, 13:30 Uhr, und Freitag, 06:50 Uhr, auf unbekannte Art und Weise den Transporter, der im Zwickauer Weg geparkt war, und entwendeten daraus Baumaschinen und Werkzeuge. Der Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.
Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
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