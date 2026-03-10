POL-PDWIL: gemeinsame Presseerklärung der Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich zur polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2025
Ein Dokument
Wittlich (ots)
Auf die Anlage darf verwiesen werden.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell