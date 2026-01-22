Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handtaschenraub in Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Handtaschenraub auf der Robert-Koch-Straße. Am Mittwoch, 21. Januar 2026, kam gegen 17.30 Uhr eine 81-jährige Gelsenkirchenerin vom Heinrich-König-Platz und lief über den Gehweg der Robert-Koch-Straße. In Höhe der Fußgängerunterführung zur Overwegstraße tauchten plötzlich zwei Jugendliche auf Fahrrädern hinter ihr auf. Im Vorbeifahren riss eine der beiden unbekannten Personen ihr die Handtasche von der Schulter. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen in unbekannte Richtung.

Am Abend meldete sich eine 51-jährige Gelsenkirchenerin bei der Polizei. Sie hatte die Tasche auf der Munckelstraße in Höhe des Krankenhauses gefunden. Ein Streifenwagen holte daraufhin die Tasche ab.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 oder der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell