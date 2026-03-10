Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Veröffentlichung der Kriminalstatistik 2025 Pressemitteilung der Polizeiinspektion Prüm

Prüm (ots)

Die Polizeiinspektion Prüm verzeichnet in 2025 einen leichten Rückgang der Fallzahlen und folgt damit dem landesweiten Trend.

Erfreulich ist die gute Aufklärungsquote von 75,8 Prozent, welche weit über dem Landesdurchschnitt von 64,8 Prozent liegt.

Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, ist statistisch deutlich geringer als im Landes- oder Bundesvergleich.

EPHKin Dreiling, Leiterin der PI Prüm, zeigt sich mit den Ergebnissen der Kriminalstatistik sehr zufrieden: Die Bilanz kann sich sehen lassen. Die vergleichsweise niedrige Kriminalitätsbelastung zum einen und die hohe Aufklärungsquote zum anderen sprechen für die gute Arbeit der Polizeiinspektion Prüm. In unserer Region leben wir sicherer als in vielen anderen Städten und Regionen unseres Landes. Dass das so bleibt, ist Ziel und Antrieb zugleich. Hierfür engagieren wir uns 24/7 zusammen mit der Bürgerschaft und den Kommunalbehörden als Partner für ihre Sicherheit. Mein Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die engagierte, professionelle und erfolgreiche Arbeit.

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anlage.

