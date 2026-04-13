Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6252846), wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ein 44-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Der Mann wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt reanimiert, erlag jedoch am Folgetag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

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