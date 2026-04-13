Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fünf geparkte Autos beschädigt und weitergefahren - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein noch unbekannter Sprinter-Fahrer kollidierte am Sonntagmorgen um 5:15 Uhr in der Jungbuschstraße mit fünf Autos, die am Straßenrand geparkt waren und flüchtete anschließend. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen Mercedes Sprinter gehandelt haben. An den fünft beschädigten Autos entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die weiteren Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

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