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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdieb entwendet Halskette - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 19 Uhr entwendete ein unbekannter Trickdieb im Quadrat T2 die Halskette eines 26-jährigen Mannes. Der Unbekannte sprach den 26-Jährigen unter einem Vorwand an. Während des Gesprächs stellte der Unbekannte mehrere Tanzeinlagen zur Schau und kam dem 26-Jährigen hierbei körperlich immer wieder sehr nahe. Unbemerkt gelang es den Täter schließlich, die Halskette des Mannes zu öffnen und zu entwenden. Da der 26-Jährige den Diebstahl erst einige Zeit später bemerkte, gelang dem Täter die Flucht. Der Wert der Kette soll bei etwa 1.000 Euro liegen.

Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebetene, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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