POL-KR: Zeugen gesucht: Wer kann etwas zum Unfallhergang sagen?

Krefeld (ots)

Die Polizei ermittelt zu einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 26. Februar 2026, gegen 18:20 Uhr an der Kreuzung Tönisvorster Straße/ Höferweg ereignet hat - hier sucht das Verkehrskommissariat nun Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Zwei Motorradfahrer waren auf der Tönisvorster Straße in Richtung Venloer Straße unterwegs. Beim Überholen eines Pkw geriet ein 29-jähriger Motorradfahrer in den Gegenverkehr, wobei er zu Boden fiel und sein Motorrad mit einer 53-jährigen Audi-Fahrerin aus Krefeld kollidierte. Kurz danach kollidierte das Motorrad noch mit einem Telefonmast. Die Frau, wie auch der 29-jährige Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Motorrad und Auto waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat sucht nach unbeteiligten Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (78)

