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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Brandgeschehen auf Gartengrundstück- Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Um 17:30 Uhr wurde durch eine Spaziergängerin ein Brand in Heidelberg-Rohrbach im Bereich zwischen der Leimer Straße und der Siegelsmauer bzw. Am Götzenberg gemeldet. Es befinden sich die Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Bislang ist lediglich bekannt, dass ein dort befindliches Gartenhaus in Vollbrand steht. Die Ursache des Brandes sowie die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Nach derzeitigem Stand wurde niemand durch das Feuer verletzt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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