Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen in Mannheimer Schule

Mannheim (ots)

Gegen 22:16 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung aus einer Schule in den Mannheimer Quadraten. Tatsächlich konnte im Quadrat U2 eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Das Schulgebäude wurde von der Feuerwehr betreten. Im 1. Stock konnte schnell der Brand festgestellt und gelöscht werden. Über die genaue Brandursache können noch keine gesicherten Aussagen getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt aufgenommen. Durch den Brand in einem alten Klassenzimmer ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Aussage eines Schulverantwortlichen ist der Schulbetrieb aber nicht betroffen, da der Brand sehr begrenzt gehalten werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell