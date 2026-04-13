Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen auf Gartengrundstück, PM 2 - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6254610 wurde gegen 17:30 Uhr ein Brand eines Gartenhauses gemeldet. Die Löscharbeiten sind mittlerweile beendet, die Schadenshöhe dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich belaufen Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221-34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

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