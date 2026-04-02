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Polizei Wuppertal

POL-W: W Handyverstoß endet mit Verfolgungsfahrt, Unfall und Festnahme - Polizei sucht Zeugen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (01.04.2026, 11:40 Uhr) entzogen sich ein 
40-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer einer Verkehrskontrolle, 
nachdem Polizeikräfte zuvor eine Verkehrsordnungswidrigkeit bei dem 
Fahrer beobachtet haben. 

Eine Streifenwagenbesatzung führte an der Hochstraße eine gezielte 
Verkehrsüberwachung durch. Dabei fiel ihnen der Fahrer eines VW Polo 
auf, der verbotswidrig sein Mobiltelefon nutzte. Auf dem 
Beifahrersitz befand sich eine weitere männliche Person. Die 
Polizisten beabsichtigten, das Fahrzeug zu kontrollieren. Gegebene 
Anhaltesignale und eine direkte Ansprache ignorierte der Fahrer und 
setzte seine Fahrt auf der Hochstraße durch den Gegenverkehr mit 
überhöhter Geschwindigkeit fort. Er flüchtete weiter über mehrere 
innerstädtischen Straßen. 

Nachdem die Polizisten zunächst den Sichtkontakt verloren, stellten 
weitere Einsatzkräfte den Polo im Bereich des Briller Viertels fest. 
Umgehend nahmen sie die Verfolgung auf. Der Beifahrer befand sich zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr im Auto. 

Auch dieses Mal widersetzte sich der Fahrer der Kontrolle und fuhr 
über innerstädtischen Straßen davon. Er fuhr entgegen mehrerer 
Einbahnstraßen und schlussendlich über den Gehweg der Düsseldorfer 
Straße. Dort stieß er mit vier geparkten Fahrzeugen zusammen. 
Letztlich endete die Fahrt auf dem Gehweg in Höhe der Mettmanner 
Straße, als der Polo zwischen geparkten Autos und einer Häuserwand 
zum Stehen kam. 

Unmittelbar danach nahmen Polizeibeamte den Autofahrer fest und 
transportierten ihn zur Polizeiwache. Nach einer 
Identitätsüberprüfung handelt es sich um einen 40-jährigen Polen, der
durch ein anderes Bundesland zur Abschiebung ausgeschrieben ist. 
Da der Verdacht besteht, dass der Mann vor Fahrtantritt berauschende 
Mittel konsumierte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine gültige 
Fahrerlaubnis konnte er ebenfalls nicht vorlegen. Einen festen 
Wohnsitz hat der 40-Jährige nicht. 
Im Januar dieses Jahres ist der Mann wegen eines ähnlichen Vorfalls 
in Erscheinung getreten. 

Ersten Ermittlungen zufolge gehörten die angebrachten Kennzeichen 
nicht zu dem Polo. Sie wurden im Rahmen eines Fahrzeugdiebstahls 
entwendet. 
Zudem besteht für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. 

Der Pkw wurde vor Ort beschlagnahmt. 

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und
Hinweisgeber, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt oder dem 
unbekannten Beifahrer machen können oder durch die Fahrweise 
gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0202 284
0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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