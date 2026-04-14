Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl auf Bahngleisbaustelle - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft auf einer Bahngleisbaustelle in der Otto-Selz-Straße in der Mannheimer Innenstadt mehrere Kupferkabel im Gesamtwert von rund 6.600 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten unbefugt Zutritt zum Gelände der Bahngleisbaustelle und trennten dort etwa 100 Meter Kupferkabel aus einer Gummischlauchleitung heraus. Anschließend entfernten sie sich unbemerkt vom Tatort. Das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Tatzeitraum in der Nähe der Otto-Selz-Straße in Mannheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

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