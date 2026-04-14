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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Lebensgefährlich verletzter Mann nach Zusammenstoß mit Straßenbahn - Zeugenaufruf - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6254658), wurde am Montagabend im Heidelberger Stadtteil Wieblingen ein Mann bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn lebensgefährlich verletzt.

Der Mann war nach dem Zusammenstoß an der Straßenbahnhaltestelle Ochsenkopf gestürzt und zwischen Bahnsteig und Bahn geraten. Nachdem er von der Feuerwehr befreit worden war, wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg zu den Umständen des Vorfalls sowie zur Identität des verletzten Mannes dauern an.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 180 cm groß
   - ca. 90 kg schwer
   - rundliches Gesicht
   - auffälliges Tribal-Tattoo an der linken Schulter mit Vogelmotiv 
     und Rose

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf sowie zur Identität des verletzten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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