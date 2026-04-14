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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg
Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach 15-Jähriger - Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg (ots)

Seit Montag letzter Woche, den 6. April wird ein 15-jähriges Mädchen aus Meckesheim vermisst. Sie war zuletzt in einer Jugendeinrichtung in Heidelberg untergebracht. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: weiblich, circa 165 cm groß und schlank. Sie hat schwarze schulterlange Haare und dunkle Augen. Die Jugendliche soll mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen der Marke "Adidas" und weißen Schuhen der Marke "Nike" bekleidet sein. Außerdem hat sie ein Nasenpiercing.

Ein Bild der Vermissten können Sie unter folgendem Link einsehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/meckesheim-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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