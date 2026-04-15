Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgängerin - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße im Bereich des Lège-Cap-Ferret-Platzes ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher anschließend flüchtete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem älteren Kleinwagen in grauer Farbe die Hauptstraße, als eine 15-jährige Fußgängerin einen dortigen Zebrastreifen ordnungsgemäß überquerte. Dabei touchierte das Auto das Mädchen und verletzte dieses leicht. Ohne anzuhalten oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Heidelberg fort.

Laut einer Zeugenaussage soll es sich bei dem flüchtigen Autofahrer um einen älteren Herrn handeln.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell