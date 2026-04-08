Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Diesel-Diebstähle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

In jüngster Vergangenheit sind im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt mehrere Diebstähle von Diesel-Kraftstoff zur Anzeige gebracht worden. Vornehmlich werden LKW angegangen, die abgelegen oder auf schlecht einsehbaren Grundstücken abgestellt sind. Die Polizei rät, entsprechende Fahrzeuge nach Möglichkeit in betriebseigenen Hallen oder auf belebten, beleuchteten oder umzäunten Flächen abzustellen, die ggfs. videoüberwacht sind. Auch ein Nachrüsten mit gesicherten Tankdeckeln oder Tankschutzvorrichtungen könnte die Tatgelegenheit reduzieren. Sollten durch Passanten Personen festgestellt werden, welche sich verdächtig in der Nähe von abgestellten LKW aufhalten, so können auch solche Sachverhalte niedrigschwellig der Polizei unter der 06321 854 0 gemeldet werden.

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