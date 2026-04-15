Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Schaden nach Einsatzfahrt

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag war ein Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Viehhofstraße in Richtung Reichskanzler-Müller-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Schwetzinger Straße fuhr das Feuerwehrfahrzeug bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es um kurz vor 17 Uhr zur Kollision mit einem Mercedes-Benz, welcher bei Grün die Kreuzung passierte. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mercedes-Benz von der Fahrbahn geschleudert. Das Auto kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Der 20-jährige Fahrer des Autos sowie Fahrer und Beifahrer des Einsatzleitfahrzeugs wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Letztere kamen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 70.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden, da sie nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung einer von zwei Fahrstreifen der Viehhofstraße/Reichskanzler-Müller-Straße. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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