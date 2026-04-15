Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der L 546 bei Mühlhausen.

Eine 33-jährige Frau war gegen 17:45 Uhr mit einem Audi auf der L 546 zwischen Mühlhausen und Malsch unterwegs. Zwischen dem Ortsausgang von Mühlhausen und dem Abzweig nach Rettigheim geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem BMW einer 36-jährigen Frau zusammen. Der BMW geriet in den Grünstreifen und rutschte in den Straßengraben, wo er schließlich zum Stillstand kam. Beide Fahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die weiteren Insassen in beiden Fahrzeugen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen war die Fahrbahn der L 546 zwischen dem Ortsausgang Mühlhausen und dem Abzweig nach Rettigheim bis ca. 19:20 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern an.

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