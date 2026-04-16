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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei warnt aktuell vor Schockanrufen

Mannheim (ots)

Seit Donnerstagmittag gehen vermehrt Meldungen über Schockanrufen beim Polizeipräsidium Mannheim ein. Die Polizei warnt daher vor dieser Betrugsmasche, bei der Unbekannte eine Notlage nahestehender Angehöriger der Angerufenen suggerieren. Zur Abwendung der vermeintlichen Notlage sollen die Betroffenen dann Bargeld entweder übergeben oder überweisen. Oftmals werden den Angerufenen hierbei Rufnummern übermittelt, die man mit der Polizei in Verbindung bringt, wie etwa die "110" oder die "1740".

Die Polizei rät daher zu folgenden Verhaltenshinweisen:

   - Misstrauen bei ungewöhnlichen Anrufen: Wenn Sie einen Anruf 
     erhalten, in dem behauptet wird, dass ein Familienmitglied in 
     einen Unfall verwickelt ist, seien Sie vorsichtig. Seriöse 
     Institutionen und Behörden würden niemals auf diese Weise 
     Kontakt aufnehmen.
   - Nie persönliche oder finanzielle Informationen preisgeben: Geben
     Sie niemals persönliche Informationen oder Geld an unbekannte 
     Anrufer weiter, insbesondere wenn Sie die Person nicht kennen.
   - Rückruf bei Verdacht: Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint,
     legen Sie auf und rufen Sie das angeblich betroffene 
     Familienmitglied direkt an, um sich zu vergewissern. Überprüfen 
     Sie auch, ob der Vorfall, von dem der Anrufer spricht, wirklich 
     stattgefunden hat, indem Sie bei der Polizei oder dem 
     Krankenhaus nachfragen.
   - Wenden Sie sich an die Polizei: Wenn Sie einen Schockanruf 
     erhalten oder das Gefühl haben, betrogen zu werden, kontaktieren
     Sie sofort die Polizei. Sie können Ihnen helfen, solche 
     Betrugsversuche zu melden und weitere Schritte zu unternehmen.
   - Informieren Sie Ihre Angehörigen: Machen Sie Ihre Familie und 
     Freunde auf diese Art von Betrugsversuchen aufmerksam, damit 
     auch sie sich schützen können.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden Sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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