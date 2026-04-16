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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 58-Jährige war am Mittwoch mit einem VW auf der Stiftstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Um kurz nach 11:30 Uhr musste sie verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte ein 56-jähriger Opelfahrer zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das Heck des VW auf. Durch die Kollision wurde die 58-Jährige leicht verletzt. Sie kam zur weiteren medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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