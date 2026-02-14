Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in mehrere Fahrzeuge

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

In der Nacht von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) kam es zu vier Einbruchsdiebstählen in geparkte Fahrzeuge in den Stadtteilen Ludwigshafen-West und Hemshof. Durch unbekannte Täter wurde sich durch Einschlagen einer Fahrzeugscheibe jeweils Zutritt in die Fahrzeuge verschafft. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden überwiegend Elektrowerkzeuge entwendet. Eine Gesamtschadenshöhe ist nicht bekannt.

Wer in den Bereichen der Turmstraße, Erzbergerstraße, Sauerbruchstraße und Brunhildenstraße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963-24250 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung.

