PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in mehrere Fahrzeuge

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

In der Nacht von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) kam es zu vier Einbruchsdiebstählen in geparkte Fahrzeuge in den Stadtteilen Ludwigshafen-West und Hemshof. Durch unbekannte Täter wurde sich durch Einschlagen einer Fahrzeugscheibe jeweils Zutritt in die Fahrzeuge verschafft. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden überwiegend Elektrowerkzeuge entwendet. Eine Gesamtschadenshöhe ist nicht bekannt.

Wer in den Bereichen der Turmstraße, Erzbergerstraße, Sauerbruchstraße und Brunhildenstraße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963-24250 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 08:21

    POL-PPRP: Versuchter Einbruch in eine Feinkostfiliale

    Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Freitag (13.02.2026) gegen 01:30 Uhr in eine Feinkostfiliale in der Oderstraße in Ludwigshafen - Oggersheim einzubrechen. Hierzu schlugen sie zunächst mittels eines Hammers die Scheibe der Feinkostfiliale ein. Die unbekannten Täter wurden bei der Tatausführung gestört, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 20:24

    POL-PPRP: Brand einer Dachgeschosswohnung

    Ludwigshafen (ots) - Am frühen Abend des 13.02.26, kam es in der Hubertusstraße in Ludwigshafen-Mundenheim aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand in einer Dachgeschosswohnung. Die Bewohnerin befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Die weiteren Bewohner des Reihenhauses konnten unverletzt das Haus verlassen. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen sowie die Polizei waren vor Ort. Der Brand konnte schnell ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:06

    POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 12.02.2026 (18 Uhr) auf den 13.02.2026 (5:20 Uhr) wurde eine Scheibe eines in der Saarlandstraße (Höhe Sportplatz Süd) geparkten Renault Megane von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen. In den Morgenstunden des 13.02.2026 (0:45 - 1:30 Uhr) schlugen bislang Unbekannte auch am Bayernplatz die Scheibe eines dort geparkten Transporters ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren