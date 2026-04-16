Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit vier verletzten Personen

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Stadtteil Neuhermsheim wurden vier Personen leicht verletzt.

Ein 59-jähriger Mann war kurz nach 15 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Fahrlachtunnel unterwegs. Ein vor ihm fahrender 25-jähriger VW-Fahrer musste in Höhe der Hermsheimer Straße sein Fahrzeug abbremsen, da die dortige Ampel auf Rot sprang. Der Fahrer des Sattelzugs konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr dem VW ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten sowohl der Fahrer des VW als auch dessen drei Mitfahrer leichte Verletzungen und mussten zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Der VW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt dauern an.

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