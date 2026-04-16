Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Grabsteine auf dem Jüdischem Friedhof in Eichtersheim umgestoßen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf dem Jüdischen Friedhof in Eichtersheim (Gemeinde Angelbachtal) hat eine bislang unbekannte Täterschaft zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt, spätestens am 13. April 2026, insgesamt neun Grabsteine umgestoßen und dabei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im Bereich des Jüdischen Friedhofs in Eichtersheim Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

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