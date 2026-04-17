Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Glasfront eines Friseursalons - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein bisher unbekannter Mann beschädigte am frühen Freitagmorgen gegen 01:20 Uhr drei Scheiben eines Friseursalons in der Schwetzinger Straße. Durch die Gewalteinwirkung entstanden an den Glasfronten jeweils ein Loch. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen konnten beobachten, wie der dunkel gekleidete Mann die Scheiben einschlug und im Anschluss mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtete. Nähere Hinweise zu dem Unbekannten liegen bislang noch nicht vor.

Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Tel.: 0621 / 174-3310 entgegen.

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