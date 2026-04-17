Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 5.000 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 06 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin einen in der Bunsenstraße am Straßenrand geparkten Cupra und flüchtete im Anschluss. Durch den Unfall entstand an dem Cupra ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer/die Fahrerin und das Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu melden.

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