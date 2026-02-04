Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege - Kriminalpolizei sucht Täter nach körperlichem Übergriff auf Kind und stellt Phantombild vor

Moorrege (ots)

Am 24.01. war es in einem Moorreger Waldstück zu einem körperlichen Übergriff auf ein Kind gekommen. Zur damaligen Berichterstattung siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6205048

Zwischenzeitlich konnten mit den Angaben der beiden Kinder zwei Phantombilder zu der Person erstellt werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei beiden Bildern um dieselbe Person handelt, die jedoch inTeilbereichen durch die unterschiedliche Wahrnehmung der Kinder Unterschiede aufweist.

Die ermittlungsführende Kriminalpolizei Pinneberg richtet sich nun mit zwei Darstellungen ein und derselben Person an die Öffentlichkeit. Zeugen, die bei einer der beiden Darstellungen glauben, eine Person zu erkennen, werden um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 04101-202-0 gebeten.

